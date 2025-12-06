بريطانيا.. الشرطة تعتقل متظاهرين لإضرارهم بمجموعة التاج الإمبراطوري

لندن - (أ ب)

اعتقلت الشرطة البريطانية أربعة متظاهرين اليوم السبت، بعد قيامهم بإلقاء الطعام على حاوية مجوهرات التاج الثمينة المرصعة بالماس، في برج لندن.

وجرى إلغاء عرض مجوهرات التاج بعد أن قام أفراد من مجموعة تسمى "استعادة السلطة" بعملية تلطيخ باستخدام كرامبل التفاح وكريم الكاسترد الأصفر - وهما عنصران أساسيان في قوائم الحلويات البريطانية - على حاوية العرض التي تحتوي على تاج الدولة الإمبراطوري الذي ارتداه الملك تشارلز الثالث خلال حفل تتويجه في 2023 وخلال خطابه لافتتاح البرلمان في 2024.

وقالت شرطة العاصمة إنه تم اعتقال المتظاهرين بتهمة الاشتباه في إلحاق أضرار جنائية.

وقالت المجموعة التي تنادي بإنشاء مجلس مواطنين دائم وتريد فرض ضرائب على الثروات الفاحشة إن اثنين من أعضائها قاما بإلقاء الطعام وإنه تم اعتقال اثنين آخرين أيضاً.