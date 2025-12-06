إعلان

تركيا تدعو إلى إخراج العناصر غير السورية من صفوف "قسد"

كتب : مصراوي

04:23 م 06/12/2025

قوات سوريا الديمقراطية قسد

وكالات

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن سوريا دولة بالغة الأهمية بالنسبة لبلاده وما يحدث فيها يكون له صدى في تركيا.

وأضاف فيدان، خلال كلمته في منتدى الدوحة في قطر، أن الكارثة الإنسانية التي كانت تشهدها سوريا في عهد نظام الرئيس السابق بشار الأسد كانت أمرًا لا يُحتمل بالنسبة لتركيا.

وأكد أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وحكومة دمشق يمكن أن يتوصلا لاتفاق فيما بينهما، مردفًا بأن عملية دمج قوات "قسد" في الجيش السوري ليست سهلة ويجب أن تنفذ بنوايا حسنة.

وتابع وزير الخارجية التركي: "نريد مغادرة العناصر غير السورية داخل قوات سوريا الديمقراطية وهذا سيكون بداية جيدة".

كما تطرق فيدان إلى الحديث عن حزب العمال الكردستاني، قائلًا إنه كان هناك تفاهم مع الحزب قبل أن يتراجع الأخير عن هذا التفاهم بسبب سوريا، لافتًا إلى أن عبد الله أوجلان (زعيم الحزب) لم يتمكن من منع العمال الكردستاني من التراجع عن التفاهم الذي تم التوصل إليه.

قسد

