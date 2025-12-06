"هل يحسمها اليوم؟".. 5 حالات لتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي كأس العرب

نهائي حقيقي.. ماذا قالت الصحف الإيرانية عن مواجهة مصر في المونديال؟

في مباراة مثيرة.. أستون فيلا يفوز على أرسنال بالدوري الإنجليزي

حسم منتخب الأردن، تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب، كثاني المتأهلين في البطولة بعد المنتخب السعودي، ويمكن أن يقترب منتخب مصر من انتزاع بطاقة تأهله، مساء اليوم.

وتأهل منتخب الأردن بعد الفوز على الكويت، منذ قليل، بنتيجة 3-1، فيما يواجه منتخب مصر نظيره الإماراتي، مساء اليوم.

وجاء ترتيب ال مجموعة الثالثة، بعد مباراة الأردن، كالاتي:

1- الأردن - 6 نقاط - فارق أهداف 3

2- الكويت - 1 نقطة - فارق الأهداف -2

3- مصر - 1 نقطة - فارق الأهداف 0

4- الإمارات - 0 نقاط - فارق الأهداف -1

وفي حالة فوز منتخب مصر على الإمارات، مساء اليوم، يصبح ترتيب المجموعة كالآتي:

1- الأردن - 6 نقاط

2- مصر - 4 نقطة

3- الكويت - 1 نقطة

4- الإمارات - 0 نقاط

ويحسم منتخب مصر في الجولة المقبلة، بشروط الفوز مساء اليوم، وذلك في الحالات التالية:

- الفوز على الأردن دون النظر إلى نتيجة مباراة الكويت والإمارات (يتأهل كأول المجموعة)

- التعادل مع الأردن دون النظر إلى نتيجة مباراة الكويت والإمارات (يتأهل كثاني المجموعة)

- الخسارة من الأردن مع تعادل الكويت والإمارات (يتأهل كثاني المجموعة)

- الخسارة من الأردن مع هزيمة الكويت (يتأهل كثاني المجموعة)

- الخسارة من الأردن مع فوز الكويت ولكن بهدفين فقط (يتأهل كثاني المجموعة)

اقرأ أيضًا:

موعد مباراة منتخب مصر الثاني والإمارات في بطولة كأس العرب والقنوات الناقلة

معادلة رقم أسطورة فرنسا.. ماذا ينتظر محمد صلاح ضد ليدز؟