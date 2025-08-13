إعلان

خلال 24 ساعة.. المرور تضبط 104 ألف مخالفة و184 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

12:16 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

حملة أمنية مُكبرة- أرشيفية

كتب- علاء عمران:
واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور بجميع محافظات الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 104.930 مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.
كما تم فحص 2622 سائقًا، وتبين إيجابية 184 منهم لتعاطي المواد المخدرة.
وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 1117 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 167 سائقًا تبين إيجابية 14 منهم لتعاطي المخدرات، بالإضافة إلى ضبط 14 محكومًا عليهم بإجمالي 26 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات لتحقيق الانضباط المروري وضمان سلامة مستخدمي الطرق.

حملات امنية تعاطي مخدرات السائقين مخالفات مرورية
