"تامر" يطلب طلاق زوجته: "بتهزر معايا كسرتلي الحوض"

كتب- فاطمة عادل:

أقام "تامر.م"، البالغ من العمر 32 عامًا، دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطالب فيها بإنهاء زواجه الذي دام عامين، بسبب ما وصفه بـ"الخطر الجسدي والنفسي" الذي يتعرض له من قبل زوجته، البطلة السابقة في لعبة الكاراتيه.

وقال الزوج في دعواه التي حملت رقم 719 لسنة 2024، إنه تعرف على زوجته خلال مناسبة عائلية، وأُعجب بشخصيتها القوية وثقتها بنفسها، قبل أن يعلم لاحقًا أنها حاصلة على بطولات محلية في الكاراتيه، مشيرًا إلى أنه كان يعتبر ذلك ميزة في البداية.

وأوضح "تامر" أن سبب لجوئه للمحكمة هو حادثة وقعت مؤخرًا، قائلاً: "كنت راجع من الشغل، وقررت أهزر معاها، مسكتها من كتفها بهزار خفيف، وفجأة لقيتها بتعمل حركة قتالية ورمتني على الأرض، وسمعت صوت تكسير.. طلع عندي كسر في الحوض واحتجت جراحة وتركيب مسامير."

وأكد أنه نُقل إلى المستشفى على الفور، وتلقى العلاج اللازم، واضطر للمكوث في المنزل لفترة طويلة بسبب حالته الصحية. وأضاف أنه حاول التفاهم مع زوجته بعد الحادث، لكنها لم تُبد أي ندم، واكتفت بتبرير ما حدث بأنه "رد فعل تلقائي".

ولفت إلى أن الواقعة لم تكن الأولى، حيث سبق أن دفعته زوجته بعنف خلال مشادة كلامية، ما تسبب في إصابته بكدمة في ذراعه، لكنه تغاضى عن الأمر حينها.

أضاف الزوج "أنا بحبها ومقدر موهبتها، لكن حياتي بقت معرضة للخطر، وكل حركة ممكن تفسرها غلط وترد عليّ بعنف.. العيشة بقت صعبة، وكل يوم فيه توتر".

وأشار "تامر" إلى أنه حاول إنهاء العلاقة بشكل ودي، إلا أن زوجته قابلت طلبه بالرفض والتهديد، بل وأهانته في مقر عمله، ما دفعه للجوء إلى المحكمة لحسم الأمر قانونيًا.

ولا تزال الدعوى منظورة أمام محكمة الأسرة، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.