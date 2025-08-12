إعلان

قرار قضائي بشأن استئناف المتهم بقتل مالك مقهى أسوان على حكم إعدامه

05:09 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

محاكمة تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp
كتب– أحمد عادل:
قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل نظر استئناف المتهم "ناصر" بقتل مالك مقهى أسوان في منطقة الكوربة بمصر الجديدة على حكم الإعدام الصادر بحقه، إلى جلسة 13 أكتوبر المقبل.
وكانت محكمة جنايات أول درجة قد عاقبت المتهم "ناصر" حضوريًا وبإجماع الآراء، وبعد أخذ رأي فضيلة المفتي، بالإعدام شنقًا، لاتهامه بقتل مالك مقهى أسوان في منطقة الكوربة باستخدام سلاح أبيض "مطواة".
وكشفت النيابة العامة، في تحقيقات القضية رقم 10058 لسنة 2024 جنايات مصر الجديدة، والمقيدة برقم 3404 لسنة 2024 كلي شرق القاهرة، أن المتهم "ناصر. ص. م" قتل المجني عليه "محمد. ع" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
وأوضحت النيابة أن المتهم بيّت النية وعقد العزم على قتله – إثر خلافات سابقة بينهما – فدبر للأمر وأعد العدة اللازمة، حيث جهز سلاحًا أبيض، وتربص له في المكان الذي أيقن سلفًا مروره منه، وما إن ظفر به حتى سدد له طعنة بالسلاح الأبيض استقرت في بطنه، فأفقدته توازنه وأوقعته أرضًا.
وأضافت النيابة أن المتهم جثم فوق المجني عليه وواصل الاعتداء عليه، مسددًا له عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده، قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث به إصابات خطيرة أودت بحياته، وفق ما ورد في تقرير الصفة التشريحية، كما ثبت أنه أحرز سلاحًا أبيض (مطواة) دون ترخيص.

اقرأ أيضا:

اللقطات الأولى لحادث مرسى علم المروع.. ومصدر يكشف حصيلة وجنسيات المصابين

الداخلية تعلن القبض على البلوجر "نعمة أم إبراهيم"

"أجبروا بنتهم على شرب السم".. جريمة تهز الوراق وتكشف أسرار دفن بلا أوراق

مشهد مرعب لألسنة النيران.. حريق هائل يلتهم عددا من المحال التجارية بالمؤسسة (صور)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قتل مالك مقهى أسوان حكم اعدام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

البنك الأهلي يرفع الحد الأقصى لتدبير النقد الأجنبي بغرض السفر إلى 10 آلاف دولار
لن نفرط.. رسائل حاسمة من السيسي بشأن سد النهضة ومياه النيل - "كل ما قاله الرئيس"