قرار قضائي بشأن استئناف المتهم بقتل مالك مقهى أسوان على حكم إعدامه

كتب– أحمد عادل:

قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل نظر استئناف المتهم "ناصر" بقتل مالك مقهى أسوان في منطقة الكوربة بمصر الجديدة على حكم الإعدام الصادر بحقه، إلى جلسة 13 أكتوبر المقبل.

وكانت محكمة جنايات أول درجة قد عاقبت المتهم "ناصر" حضوريًا وبإجماع الآراء، وبعد أخذ رأي فضيلة المفتي، بالإعدام شنقًا، لاتهامه بقتل مالك مقهى أسوان في منطقة الكوربة باستخدام سلاح أبيض "مطواة".

وكشفت النيابة العامة، في تحقيقات القضية رقم 10058 لسنة 2024 جنايات مصر الجديدة، والمقيدة برقم 3404 لسنة 2024 كلي شرق القاهرة، أن المتهم "ناصر. ص. م" قتل المجني عليه "محمد. ع" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وأوضحت النيابة أن المتهم بيّت النية وعقد العزم على قتله – إثر خلافات سابقة بينهما – فدبر للأمر وأعد العدة اللازمة، حيث جهز سلاحًا أبيض، وتربص له في المكان الذي أيقن سلفًا مروره منه، وما إن ظفر به حتى سدد له طعنة بالسلاح الأبيض استقرت في بطنه، فأفقدته توازنه وأوقعته أرضًا.

وأضافت النيابة أن المتهم جثم فوق المجني عليه وواصل الاعتداء عليه، مسددًا له عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده، قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث به إصابات خطيرة أودت بحياته، وفق ما ورد في تقرير الصفة التشريحية، كما ثبت أنه أحرز سلاحًا أبيض (مطواة) دون ترخيص.