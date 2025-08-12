تعدى على مواطن لمعاتبته.. ضبط سائق توك توك سار عكس الاتجاه في الجيزة

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بالسير عكس الاتجاه والتعدي على أحد المواطنين بالسب في محافظة الجيزة.

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية، قائدها (مقيم بمحافظة الجيزة).

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بغرض اختصار الطريق، وتعديه على المواطن بالسب اعتراضًا على قيامه بتصويره.

تم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.