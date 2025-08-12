مشهد صادم في الشارع.. الأمن يضبط سائقًا ارتكب أفعالًا مخلة بالآداب

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بارتكاب أفعال منافية للآداب العامة بالقاهرة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، كما تم تحديد هوية السيدة القائمة على نشر المقطع (مقيمة بدائرة قسم شرطة ثانِ السلام)، وبسؤالها قررت أنه أثناء سيرها بدائرة القسم في طريقها إلى عملها، فوجئت بأحد الأشخاص يرتكب أفعالًا منافية للآداب العامة، فقامت بتصويره.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو (سائق – مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

