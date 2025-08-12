حفر في قلب بولاق.. ضبط 3 أشخاص ينقبون عن الآثار داخل عقار

كتب – علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على ثلاثة أشخاص لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار في منطقة بولاق.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي قيام المتهمين بأعمال حفر داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة بولاق، بحثًا عن قطع أثرية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم أثناء الحفر، وعُثر بحوزتهم على الأدوات المستخدمة في عملية الحفر.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

