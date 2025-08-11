إعلان

الداخلية تضبط المتهم بزعم بيع كليته لتيك توكر

04:21 م الإثنين 11 أغسطس 2025

المتهم

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة مقطعي فيديو تم تداولهما على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمنان ادعاء أحد الأشخاص بيع إحدى كليتيه لإحدى صانعات المحتوى بوساطة أخرى.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب (له معلومات جنائية)، وبمواجهته أقر بأنه منذ عامين أجرى عملية جراحية تبرع خلالها بإحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي بإحدى المستشفيات الخاصة، وأنه قام ببث مقطع الفيديو والادعاء على خلاف الحقيقة ببيعها لإحدى صانعات المحتوى بوساطة أخرى، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي تيك توكر بيع كليته
