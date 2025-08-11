فيديو مثير | ضبط طالب سمح لشابين بالجلوس أعلى نوافذ السيارة خلال زفة

كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة ملاكي بحركات استعراضية، والسماح لمرافقيه بالجلوس على النوافذ الخلفية للسيارة أثناء سيرها بأحد الطرق بمحافظة البحيرة، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (طالب – مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالبحيرة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة خلال احتفاله بزفاف أحد أصدقائه.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

