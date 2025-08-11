إعلان

فيديو مثير | ضبط طالب سمح لشابين بالجلوس أعلى نوافذ السيارة خلال زفة

02:37 م الإثنين 11 أغسطس 2025

المتهم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة ملاكي بحركات استعراضية، والسماح لمرافقيه بالجلوس على النوافذ الخلفية للسيارة أثناء سيرها بأحد الطرق بمحافظة البحيرة، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (طالب – مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالبحيرة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة خلال احتفاله بزفاف أحد أصدقائه.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

اقرأ أيضا:

نزاع على "شقة" ينتهي بقتل مالك عقار.. والمحكمة تخفف الحكم

تنسيق المعهد الفني الصحي الشرطي 2025-2026.. شروط ومزايا الالتحاق (ذكور – إناث)

قصة ذبح "طفل المهندسين" أمام أولاد عمومته بسوبر ماركت( كواليس صادمة)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط طالب الجلوس أعلى نوافذ السيارة وزارة الداخلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

هجوم إسرائيلي على محمد صلاح بعد تعليقه على استشهاد "بيليه فلسطين"
من الشهر القادم.. زيادة جديدة مرتقبة في أسعار شرائح الكهرباء -تفاصيل
تصل لـ270 جنيها.. تعرف على رسوم الخصم من عداد "أبو كارت" عند الشحن