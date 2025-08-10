نادي القضاة يرد على واقعة اعتداء ضابط على سايس أمام المقر النهري

كتب- أحمد أبوالنجا:

أصدر نادى القضاة بيانا بشأن ما أثير مؤخرًا، وتناولته الجروبات القضائية، على وسائل التواصل الاجتماعي من اعتداء تم من قبل ضابط شرطة على أحد أبنائنا العاملين بنادي القضاة النهرى "سايس" .

تابع البيان: إن مجلس إدارة نادي القضاة يود أن يحيط بأن الواقعة تتحصل فيما أبلغ به السايس المجنى عليه للموظف الإداري بتعرضه لواقعة اعتداء بالضرب من أحد الأشخاص، مدعيا أنه ضابط شرطة وذلك منذ يومين سابقين من تاريخ الإبلاغ، معللا التعدى عليه بقيامه بمنع الجاني من ترك سيارته أمام نادى القضاة من ناحية مطعم سي جل المجاور للنادي.

وعقب إبلاغنا من الموظف بالواقعة، تمت مراجعة الكاميرات، وتأكدنا من صحتها، وتم توجيه السايس بتحرير محضر بقسم شرطة الدقى ، صحبة الموظف الإدارى ، وحرر محضرًا بالواقعة ، وتم تحديد السيارة التي كان يستقلها الجاني من خلال كاميرات المراقبة المواجهة للنادي من الناحية الأخرى ، وتبين أنه يعمل ضابط شرطة بالأمن المركزى وأحيل المحضر للنيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

ومن ثم بادرنا بتصعيد الأمر ، وإبلاغ الجهات المسئولة وتم التحقيق مع الضابط المعتدى ، بقطاع التفتيش بوزارة الداخلية، وإحالته للمحاكمة التأديبية.

وفي تطور متلاحق للأحداث، حضر الضابط إلى مقر النادي بشامبليون رفقة قياداته طالبا الاعتذار عما بدر منه لجميع قضاة مصر الأجلاء ، لعدم علمه أن هذا المكان لمقر نادى القضاة ، لقربه الشديد من مطعم ( سی جل ) ، والاعتذار شخصيا للسايس الذي قبله منه، بعد أن تم التأكيد على حقه في عدم قبول الاعتذار إزاء ما أظهره الضابط من ندم عن واقعة اعتدائه وتقبيله رأس السايس أمام الجميع.

وننوه نادي القضاة وهو ما يهمنا جميعًا أن الواقعة لم تحفظ بعد وأن الواقعة ما زالت قيد التحقيق بالنيابة العامة.

ويؤكد نادي القضاة ، اعتزازه بكل من يعمل معه في أي موقع وأن كرامة أي منهم وعزته تماثل تماما كرامة القضاة وعزتهم.