كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بإتلاف مرايا سيارتين عمدًا بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم بالنشر (مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة)، وبسؤاله قرر تضرره من (عامل – مقيم بدائرة القسم) لقيامه بإتلاف مرايا سيارته وسيارة أخرى بسبب خلاف على أولوية ركن وانتظار السيارة.

تم ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة للسبب ذاته.

اتُخذت الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضا:

نزاع على "شقة" ينتهي بقتل مالك عقار.. والمحكمة تخفف الحكم

تنسيق المعهد الفني الصحي الشرطي 2025-2026.. شروط ومزايا الالتحاق (ذكور – إناث)

قصة ذبح "طفل المهندسين" أمام أولاد عمومته بسوبر ماركت( كواليس صادمة)