الركنة غالية.. فيديو يكشف عامل يكسر مرايات سيارتين بسبب أولوية الانتظار

04:22 م الأحد 10 أغسطس 2025

المتهم

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بإتلاف مرايا سيارتين عمدًا بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم بالنشر (مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة)، وبسؤاله قرر تضرره من (عامل – مقيم بدائرة القسم) لقيامه بإتلاف مرايا سيارته وسيارة أخرى بسبب خلاف على أولوية ركن وانتظار السيارة.

تم ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة للسبب ذاته.

اتُخذت الإجراءات القانونية.

