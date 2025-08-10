سعرها تجاوز نصف مليون جنيه.. مزايدة نارية على لوحة سيارة مميزة

كتب – صابر المحلاوي:

أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية عن بدء مزايدة على لوحة معدنية مميزة للسيارات تحمل الرقم "ن ن 5"، وصل سعرها الحالي إلى 550 ألف جنيه، مع استمرار المنافسة بين شخصين حتى الآن للفوز بها.

وحدد المنظمون موعد انتهاء المزايدة يوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس 2025، وسط اهتمام واسع من الراغبين في اقتناء لوحات السيارات المميزة التي تضفي طابعًا خاصًا وفريدًا على المركبات.

وفي سياق متصل، تقدم بوابة مرور مصر خدمات إلكترونية تسهّل على الراغبين الحصول على لوحة معدنية مميزة، وتشمل الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع بوابة مرور مصر الإلكترونية.

الضغط على خيار "لوحتك".

إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

النقر على "كون لوحتك الآن".

كتابة الأرقام والحروف المطلوبة، ثم الضغط على "بحث" لعرض اللوحات المتاحة.

ويتم إرسال الطلب إلى إدارة الموقع لإدراجه ضمن اللوحات المعروضة في المزاد، وفي حالة الفوز، يمكن دفع قيمة اللوحة عبر البطاقة الائتمانية أو نقدًا في فروع البنوك.