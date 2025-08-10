الداخلية تكشف حقيقة فيديو بطاقات انتخابات الشيوخ بـ"صحراوي أسوان"

كتب - علاء عمران:

أثار فيديو متداول بمواقع التواصل جدلا واسعا يظهر خلاله شخص بصحبته آخرين يحملون بعض الأوراق والادعاء بأنها بطاقات خاصة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 عثروا عليها بالطريق الصحرواى بإدفو بأسوان.

بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو مقيم بدائرة مركز شرطة إدفو والذى تردد من تلقاء نفسه على ديوان المركز وادعى بعثوره على تلك الأوراق وقيامه بحرقها جميعاً عقب بثه مقطع الفيديو.

وبسؤال الأشخاص الظاهرين صحبته بذات المقطع قرروا بتواصل المذكور معهم للحضور للطريق الصحراوى بإدفو وادعائه لهم بعثوره على تلك الأوراق بذات المكان، وطلب منهم مشاركته بتصوير مقطع الفيديو، ثم جمعها وانصرف بها وعدم علمهم بفحوى الأوراق وما تم حيالها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ادعاءات ذلك الشخص والعرض على النيابة العامة.