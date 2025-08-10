سائق ميكروباص يقطع الطريق ويعرض حياة المواطنين للخطر بالجيزة | فيديو

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قائد سيارة أجرة يقوم بقطع الطريق وتعطيل حركة المرور بأحد الطرق الفرعية في محافظة الجيزة، مما عرض حياته وحياة المواطنين للخطر.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه لا يحمل رخصة قيادة ويقيم بمحافظة الجيزة، وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة نتيجة خلاف على أولوية تحميل الركاب بينه وبين قائد سيارة أخرى.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.