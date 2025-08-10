أب يجبر ابنه على الركوب داخل حقيبة السيارة لتأديبه بالشرقية

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن اعتداء أب على ابنه بالضرب وإجباره على الركوب داخل حقيبة سيارته بالشرقية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة والشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو أب وابنه 15 سنة مقيمان بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر.

بمواجهة الأب أقر بارتكابه الواقعة بقصد تأديب ابنه مع اتخاذ الإجراءات القانونية.