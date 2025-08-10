إعلان

ضبط قضايا اتجار في العملة بـ5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

12:10 م الأحد 10 أغسطس 2025

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها ضرباتها الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 5 ملايين جنيه.

