إصابة 6 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق السويس

10:08 ص الأحد 10 أغسطس 2025

انقلاب سيارة ربع نقل

كتب - محمد شعبان:

أصيب 6 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة السويس اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين قبل كارتة مدينتي.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة ربع نقل تقل مجموعة من العمال اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها اتجاه السويس.

نتج عن الحادث إصابة 6 عمال نقلوا إلى مستشفى الشروق للعلاج، وجنب ونش تابع لإدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.

