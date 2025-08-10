سقوط لوشا وصديق سوزي الأردنية.. ضربة جديدة لمشاهير السوشيال ميديا

القاهرة - مصراوي:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملاحقتها لمشاهير منصات السوشيال ميديا "بلوجرز" بسبب تقديمهم محتوى مخالف للقيم المجتمعية.

في وقت متأخر من مساء أمس، تمكنت قوة أمنية من ضبط البلوجر "محمد.ع." المعروف بـ"لوشا" بالمقطم؛ لاتهامه بنشر محتوى غير أخلاقي لتحقيق أرباح مالية من نسبة المشاهدات.

في السياق نفسه، ألقى رجال المباحث التجمع القبض على صانع محتوى داخل كافيه بالتجمع، تبين بالفحص أن علاقة صداقة تربطه بالتيكتوكر سوزي الأردنية المقبوض عليها بتهمة غسيل 15 مليون جنيه.