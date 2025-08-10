إعلان

سقوط لوشا وصديق سوزي الأردنية.. ضربة جديدة لمشاهير السوشيال ميديا

09:41 ص الأحد 10 أغسطس 2025

قوة امنية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملاحقتها لمشاهير منصات السوشيال ميديا "بلوجرز" بسبب تقديمهم محتوى مخالف للقيم المجتمعية.

في وقت متأخر من مساء أمس، تمكنت قوة أمنية من ضبط البلوجر "محمد.ع." المعروف بـ"لوشا" بالمقطم؛ لاتهامه بنشر محتوى غير أخلاقي لتحقيق أرباح مالية من نسبة المشاهدات.

في السياق نفسه، ألقى رجال المباحث التجمع القبض على صانع محتوى داخل كافيه بالتجمع، تبين بالفحص أن علاقة صداقة تربطه بالتيكتوكر سوزي الأردنية المقبوض عليها بتهمة غسيل 15 مليون جنيه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لوشا سوزي الأردنية المقطم البلوجرز تيك توك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان