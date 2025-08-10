اليوم.. استئناف المتهم بقتل مالك مقهى أسوان على حكم إعدامه

كتب -صابر المحلاوي:

تستكمل اليوم محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، نظر ثاني جلسات استئناف محاكمة المتهم بقتل مالك مقهى في القضية المعروفة إعلامياً باسم "قهوة أسوان"، وذلك على حكم إعدامه.

وكانت محكمة جنايات أول درجة قد عاقبت المتهم "ناصر" حضوريًا، وبإجماع الآراء، وبعد أخذ رأي فضيلة المفتي، بالإعدام شنقًا، لاتهامه بقتل مالك مقهى أسوان باستخدام سلاح أبيض "مطواة".

وكشفت النيابة العامة، في تحقيقات القضية رقم 10058 لسنة 2024 جنايات مصر الجديدة، والمقيدة برقم 3404 لسنة 2024 كلي شرق القاهرة، أن المتهم "ناصر. ص. م" قتل المجني عليه "محمد. ع" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وذكرت النيابة أن المتهم بيّت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه – إثر خلافات سابقة بينهما – فدبّر للأمر وأعد العدة اللازمة، حيث جهّز سلاحًا أبيض، وتربص له في المكان الذي أيقن سلفًا مروره منه، وما إن ظفر به حتى سدد له طعنة بالسلاح الأبيض استقرت في بطنه، فأفقدته توازنه وأوقعته أرضًا.

وتابعت النيابة أن المتهم جثم فوق المجني عليه وواصل الاعتداء عليه، حيث سدد له عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده، قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث به إصابات خطيرة أودت بحياته، وفقًا لما ورد في تقرير الصفة التشريحية. كما ثبت أنه أحرز سلاحًا أبيض (مطواة) دون ترخيص، على النحو المبين في التحقيقات.