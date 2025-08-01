الداخلية تضبط 1113 مخالفة مرورية وتكشف 13 حالة تعاطٍ على الإقليمي



كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية المكثفة بمحيط مناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط المروري وفرض السيطرة الأمنية على الطرق السريعة.

وخلال 24 ساعة فقط، أسفرت الحملات عن ضبط 1113 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تحميل ركاب، واشتراطات التراخيص، وأمن ومتانة المركبات.

كما أجرت الأجهزة الأمنية فحصًا لعدد 270 سائقًا، تبين من خلاله تعاطي 13 حالة لمواد مخدرة أثناء القيادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي السياق ذاته، تم ضبط 9 أشخاص محكوم عليهم بإجمالي 12 حكمًا قضائيًا، إضافة إلى التحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها لضبط المخالفات المرورية والتصدي لأي سلوكيات تمثل خطرًا على مستخدمي الطرق.