سائق ميكروباص يسير عكس الاتجاه ويهدد مواطنًا بسلاح أبيض بعد تصويره

كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالسير عكس الاتجاه بالقاهرة، ومحاولته التعدي على أحد المواطنين بسلاح أبيض، بعد أن قام بتصويره.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه، وبالفحص، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بمحافظة القاهرة "لا يحمل ثمة تراخيص").

وبمواجهته، اعترف أنه أثناء سيره عكس الاتجاه بمحل الواقعة، وقعت مشادة كلامية بينه وبين أحد المواطنين أثناء قيام الأخير بتصويره، فترجل من السيارة محاولًا التعدي عليه بسلاح أبيض (ضُبط بحوزته) في محاولة لترهيبه.

وقد تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.