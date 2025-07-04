وعدهم بوظائف كبرى.. ضبط شخص يدير كيانًا تعليميًا بدون ترخيص بمدينة نصر

كتب - علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وتمكنت من ضبط شخص أنشأ كيانًا تعليميًا "غير مرخص" في مدينة نصر بالقاهرة، بغرض النصب والاحتيال على المواطنين مقابل مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات أن المتهم، وهو مقيم بمحافظة الجيزة، قام بإدارة كيان تعليمي وهمي، وزعم للمواطنين أنه يمنحهم شهادات تؤهلهم للعمل في شركات ومؤسسات كبرى، على خلاف الحقيقة.

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف المقر وضبط المتهم داخل الكيان غير المرخص، وعُثر بحوزته على عدد من الشهادات الوهمية المنسوبة للكيان، وكتب تعليمية، واستمارات تسجيل خاصة بالطلبة.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع مالك الكيان بهدف تحقيق أرباح مالية من خلال خداع المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.