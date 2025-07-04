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طالب يضع طعامًا مسمّمًا للكلاب الضالة في الجيزة والأمن يكشف دوافعه

12:29 م الجمعة 04 يوليه 2025

كلب ضال

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كتب – عاطف مراد:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قائد سيارة "ملاكي" أثناء وضع طعام مسمّم للكلاب الضالة بإحدى مناطق الجيزة، ما أدى إلى نفوق عدد منهم في مشهد أثار غضبًا واسعًا.

وعقب الفحص والتحريات، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحديد هوية الجاني وضبطه، وتبين أنه طالب ومقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، وتم ضبط السيارة التي ظهرت في الفيديو بحوزته.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وبرّر ذلك بأن والده يمتلك معرضًا للسيارات بدائرة قسم العجوزة، وأن الكلاب الضالة كانت تتسبب – بحسب زعمه – في تلفيات متكررة للسيارات الموجودة بالمعرض.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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