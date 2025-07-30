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"الواد وقع".. سائق ميكروباص يعتدي على أسرة بمفك على الدائري

04:02 م الأربعاء 30 يوليه 2025

المتهم

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كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات فيديو متداول على مواقع التواصل، أظهر سيدة تستغيث بعد تعرضها وزوجها للاعتداء من قائد سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري بالجيزة.

وتبين أن السائق انحرف بالسيارة لتجاوز مركبة أخرى، ما تسبب في سقوط طفل السيدة، لتنشب مشادة كلامية بينه وبين الزوجين، انتهت بقيامه بالاعتداء عليهما باستخدام مفتاح حديدي.

وبعد تحديد السيارة، تم ضبط قائدها (مقيم بقسم السلام بالقاهرة)، والتحفظ على الميكروباص المتورط، وتحرير محضر بالواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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سائق ميكروباص الاعتداء علي أسرة الطريق الدائري
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