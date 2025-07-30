النيابة تباشر التحقيق مع مصور تعدى على ابنته بعد جلسة مساج بالشيخ زايد

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة المختصة تحقيقات موسعة في واقعة اتهام مصور بالتعدي بالضرب على ابنته، عقب اكتشافه خضوعها لجلسة مساج، حيث قررت النيابة عرض الفتاة على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان ما بها من إصابات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بتعرض فتاة للتعدي بالضرب في منطقة الشيخ زايد. وبالانتقال والفحص، تبين أن المتهم يعمل مصورًا، وقد اعتدى بالضرب على ابنته أثناء تواجدها داخل مركز لتقديم خدمات المساج.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الأب المتهم، وجرى اقتياده إلى قسم الشرطة، حيث تولت الجهات المختصة التحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

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