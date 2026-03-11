أعلن التلفزيون الإيراني، فجر اليوم الأربعاء، أن الموجة الأخيرة من الضربات الصاروخية التي أطلقتها إيران استهدفت قاعدة جوية تقع بالقرب من تل أبيب داخل إسرائيل، في إطار التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة.

في سياق متصل، نقل التلفزيون الإيراني تصريحات لقائد الشرطة أكد فيها، أن القوات الأمنية في البلاد في حالة استعداد وتأهب كامل لمواجهة أي تطورات محتملة خلال الفترة الحالية.

أشار إلى أن أي شخص ينزل إلى الشوارع استجابة لما وصفه بدعوات العدو سيُعامل باعتباره عدوًا، وليس متظاهرًا.