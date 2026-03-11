الجيش الأمريكي يعلن تدمير 16 ناقلة ألغام قرب مضيق هرمز



وكالات

قال الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، إنه دمّر 16 سفينة إيرانية لزرع الألغام قرب مضيق هرمز، وذلك بعد ورود تقارير بشأن تفخيخ إيران الممر المائي المتوقفة بشكل شبه كامل حركة الملاحة فيه بسبب الحرب على إيران.

وجاء في منشور للقيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" على منصة "إكس"، أن القوات الأمريكية قضت في العاشر من مارس على عدد من قطع البحرية الإيرانية، بما فيها 16 سفينة لزرع الألغام قرب مضيق هرمز، إذ أرفقت سنتكوم المنشور بلقطات فيديو تظهر إصابة سفن عدة بمقذوفات وانفجارها.

في سياق متصل، عبر أعضاء من الحزب الديمقراطي بمجلس الشيوخ الأمريكي مساء الثلاثاء عن قلقهم تجاه الحرب مع إيران قائلين إنهم يخشون من احتمال أن يأمر الرئيس دونالد ترامب بنشر قوات برية أمريكية، مشيرين إلى المخاطر الكبيرة التي ينطوي عليها ذلك في ظل الدعم الروسي للجيش الإيراني.

قالت السناتور الديمقراطية جين شاهين من نيوهامبشاير على شبكة سي.إن.إن: "نعلم أن روسيا تساعد بالفعل في توفير معلومات مخابرات لإيران، وأن هناك محورا يضم روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، مما يعرض الولايات المتحدة وأمننا القومي لخطر أكبر".

في حديثها بعد إحاطة سرية من مسؤولين في إدارة ترامب إلى لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، دعت شاهين الإدارة إلى إرسال مسؤولين للإدلاء بإحاطات علنية في الكونجرس.

وقال مصدران مطلعان على تقارير المخابرات الأمريكية، إن روسيا تزود إيران بمعلومات استهدافية بشأن القواعد والسفن الأمريكية.

وقالت شاهين وأعضاء آخرون في مجلس الشيوخ، إن سلسلة من الإحاطات السرية من مساعدي ترامب تركتهم مع أسئلة أكثر من الإجابات، خاصة حول تكلفة الحرب ومدتها المتوقعة، وما إذا كانت القوات الأمريكية ستُرسل إلى طهران.

وقال السناتور ريتشارد بلومنتال من ولاية كونيتيكت للصحفيين بعد الإحاطة السرية اليوم: "يبدو أننا نسير على طريق نشر قوات أميركية على الأرض في إيران لتحقيق أي من الأهداف المحتملة هنا"، وفقا للغد.