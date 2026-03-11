إعلان

الجيش الأمريكي يعلن تدمير 16 ناقلة ألغام قرب مضيق هرمز

كتب : مصراوي

02:30 ص 11/03/2026

مضيق هرمز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قال الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، إنه دمّر 16 سفينة إيرانية لزرع الألغام قرب مضيق هرمز، وذلك بعد ورود تقارير بشأن تفخيخ إيران الممر المائي المتوقفة بشكل شبه كامل حركة الملاحة فيه بسبب الحرب على إيران.

وجاء في منشور للقيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" على منصة "إكس"، أن القوات الأمريكية قضت في العاشر من مارس على عدد من قطع البحرية الإيرانية، بما فيها 16 سفينة لزرع الألغام قرب مضيق هرمز، إذ أرفقت سنتكوم المنشور بلقطات فيديو تظهر إصابة سفن عدة بمقذوفات وانفجارها.

في سياق متصل، عبر أعضاء من الحزب الديمقراطي بمجلس الشيوخ الأمريكي مساء الثلاثاء عن قلقهم تجاه الحرب مع إيران قائلين إنهم يخشون من احتمال أن يأمر الرئيس دونالد ترامب بنشر قوات برية أمريكية، مشيرين إلى المخاطر الكبيرة التي ينطوي عليها ذلك في ظل الدعم الروسي للجيش الإيراني.

قالت السناتور الديمقراطية جين شاهين من نيوهامبشاير على شبكة سي.إن.إن: "نعلم أن روسيا تساعد بالفعل في توفير معلومات مخابرات لإيران، وأن هناك محورا يضم روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، مما يعرض الولايات المتحدة وأمننا القومي لخطر أكبر".

في حديثها بعد إحاطة سرية من مسؤولين في إدارة ترامب إلى لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، دعت شاهين الإدارة إلى إرسال مسؤولين للإدلاء بإحاطات علنية في الكونجرس.

وقال مصدران مطلعان على تقارير المخابرات الأمريكية، إن روسيا تزود إيران بمعلومات استهدافية بشأن القواعد والسفن الأمريكية.

وقالت شاهين وأعضاء آخرون في مجلس الشيوخ، إن سلسلة من الإحاطات السرية من مساعدي ترامب تركتهم مع أسئلة أكثر من الإجابات، خاصة حول تكلفة الحرب ومدتها المتوقعة، وما إذا كانت القوات الأمريكية ستُرسل إلى طهران.

وقال السناتور ريتشارد بلومنتال من ولاية كونيتيكت للصحفيين بعد الإحاطة السرية اليوم: "يبدو أننا نسير على طريق نشر قوات أميركية على الأرض في إيران لتحقيق أي من الأهداف المحتملة هنا"، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مضيق هرمز الجيش الأمريكي أمريكا وإيران هرمز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هاني توفيق يوجه عبر مصراوي توصيات عاجلة للحكومة لمواجهة تداعيات حرب إيران
اقتصاد

هاني توفيق يوجه عبر مصراوي توصيات عاجلة للحكومة لمواجهة تداعيات حرب إيران
"تاكو" ترامب.. كلمة السر في انسحاب "الرئيس المغامر" من فخ إيران
شئون عربية و دولية

"تاكو" ترامب.. كلمة السر في انسحاب "الرئيس المغامر" من فخ إيران
"قتله وعاش مع جثته شهرين".. حكاية "حُمص" مع أسير الآيس في منزل أطفيح (قصة)
حوادث وقضايا

"قتله وعاش مع جثته شهرين".. حكاية "حُمص" مع أسير الآيس في منزل أطفيح (قصة)
زيادة البنزين والسولار تشعل تكلفة الإنتاج.. كيف تأثرت أسعار الغذاء في الأسواق؟
أخبار وتقارير

زيادة البنزين والسولار تشعل تكلفة الإنتاج.. كيف تأثرت أسعار الغذاء في الأسواق؟
واشنطن تعلن إصابة نحو 140 جنديًا أمريكيًا منذ بدء الحرب على إيران
شئون عربية و دولية

واشنطن تعلن إصابة نحو 140 جنديًا أمريكيًا منذ بدء الحرب على إيران

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اليوم الـ11 للحرب: هرمز بين الوعيد الإيراني والتهديد الأمريكي والوساطة التركية
تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
كيف تتأثر البيئة البحرية والهواء بحرب المنطقة؟في إيران والخليج..
لماذا يطالب ترامب إسرائيل بعدم استهداف منشآت النفط الإيرانية؟ ومتى يلجأ لـ"يوم القيامة"؟
الخبير الاقتصادي هاني توفيق يكشف تأثير حرب إيران على الاقتصاد والأسعار ويقترح "تغيير شكل العملة" | بودكاست صد رد