ضبط 30 كجم مخدرات وتنفيذ 609 أحكام في دمياط وأسوان

كتب - علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتَي أمن دمياط وأسوان حملاته الأمنية المكبرة بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأسفرت الجهود عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، وأسلحة نارية، إلى جانب تنفيذ مئات الأحكام القضائية.

في دمياط، تم ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة، شملت أكثر من 7 كجم من الحشيش، و11 كجم من البانجو، و14 كجم من الهيدرو، بالإضافة إلى كمية من الهيروين، كما تم ضبط قطعتين سلاح ناري بدون ترخيص بحوزة 4 متهمين، لثلاثة منهم معلومات جنائية.

أما في أسوان، فقد ضُبطت قضيتان بحوزة متهمَين اثنين وبحوزتهما قرابة 7 كجم من الحشيش، كما تم تنفيذ 609 حكمًا قضائيًا متنوعًا، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وشملت الحملات كذلك جهود قطاع الأمن العام وشرطة التموين في ضبط مخالفات الجرائم التموينية، والتي أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط مخالفات داخل المخابز السياحية والمدعمة، تم خلالها التحفظ على نحو 7 أطنان من الدقيق الأبيض.