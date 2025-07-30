كتب - رمضان يونس:

نحو 6 ساعات قضاها لاعب نادي بيراميدز رمضان صبحي، في سرايا النيابة العامة بجنوب الجيزة، على خلفية ارتباطه بواقعة "تزوير" انتهت بإخلاء سبيله بكفالة مالية 100 ألف جنيه.

لاعب منتخب مصر وجهت له النيابة العامة تهمة تزوير "كارنية" لأحد الأشخاص لأداء الامتحان بدلًا منه في معهد سياحة وفنادق، بينما وجهت للطالب تهمة انتحال صفة.

داخل سرايا النيابة العامة، التقى "صبحي" وجها لوجه بالطالب الذي انتحل صفته، فواجههما محقق النيابة بالاتهامات المسندة إليهما بالتزوير في بطاقة "كارنية" وانتحال الصفة.

عقب انتهاء التحقيقات المجراة مع لاعب بيراميدز وشريكه في واقعة التزوير وانتحال الصفة، أخلت النيابة سبيل الأول من سرايا النيابة على ذمة القضية بينما قررت استمرار حبس الأخير لحين الفصل في نظر الدعوى.

مأمورية خاصة قادت "صبحي" مدعومة بقوات تأمين، من سرايا النيابة إلى قسم أبو النمرس؛ لإنهاء كافة الإجراءات القانونية إذا لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى.

60 دقيقة انتظرها أصدقاء " رمضان صبحي"وأسرته التي حرصت على مؤازرته أمام القسم حتى صُرح له بالخروج بعد سداد الكفالة.

وتصدر "رمضان صبحي" محركات البحث جوجل من جديد في قضيته المثيرة التي مر عليها نحو 5 أشهر، وذلك عقب القبض عليه فجرًا بمطار القاهرة الدولي عقب عودته من تركيا.