كتب- علاء عمران:

شهد طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي حادثًا مروعًا بعدما تصادمت 3 سيارات نقل ثقيل "تريلا"، ما تسبب في اشتعال النيران بإحدى المركبات، وسقوط عدد من المصابين.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع تصادم بين ثلاث شاحنات نقل بالطريق الصحراوي، ووجود عدد من المصابين، وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى الموقع، برفقة سيارات الإسعاف، لبدء التعامل مع الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية أن إحدى السيارات اشتعلت بالكامل بعد التصادم، فيما أُصيب عدد من الأشخاص لم يُحصروا بعد، وتعمل فرق الإسعاف على نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقّي العلاج.

وتجري الأجهزة الأمنية تحريات موسعة للوقوف على ملابسات الحادث، من خلال سؤال شهود العيان، ومراجعة كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة.

وانتقلت قوة من الإدارة العامة للمرور إلى مكان التصادم، لرفع الحطام وإعادة حركة السير إلى طبيعتها، إلى جانب إعداد تقرير مبدئي عن أسباب الحادث.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.