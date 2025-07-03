مصرع شخص في حريق داخل شقة سكنية بالخلفاوي

كتب- محمود الشوربجي:

لقي شخص مصرعه إثر اندلاع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الخلفاوي.

على الفور جرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بالمنطقة، ووجود حالة وفاة.

بالانتقال والفحص، تبين أن الحريق أسفر عن وفاة أحد الأشخاص داخل الشقة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وكلّفت جهات التحقيق خبراء المعمل الجنائي بمصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير فني مفصل حول أسباب الحريق وملابساته، وتم تحرير محضر بالواقعة.