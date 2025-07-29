كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة ميكروباص "أجرة" بالسير عكس الاتجاه، والاصطدام بسيارته، ثم محاولة التعدي عليه باستخدام مفك، وذلك أثناء سيرهما بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 24 يوليو الجاري، ورد بلاغ إلى قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، من القائم على النشر (مهندس – مقيم بمنطقة العمرانية بالجيزة)، أفاد خلاله بتضرره من قائد الميكروباص المشار إليه لنفس الأسباب المذكورة.

وأسفرت جهود البحث عن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة)، حيث أرشد عن الأداة المستخدمة في الواقعة، وتم ضبط المفك بحوزته.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.