7 مصابين باختناق في حريق شقة أعلى مطعم بالمريوطية

كتب - محمد شعبان:

سجل حريق شقة ببرج سكني بالمريوطية فيصل، مساء الاثنين، 7 حالات اختناق خضعوا للإسعافات الأولية واستقرار حالتهم الصحية.

المصابون السبعة هم كل من: أحمد نيازي 34 عاما ومعاون شرطة عماد رمضان من قوة الدفاع المدني، ناهد علي 54 عاما، داليا عزمي 44 عاما، سلمي مازن 18 عاما وحنين عماد 16 عاما وآخر جميعهم حالات اختناق بالدخان.

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الدخان من عقار بشارع المريوطية يضم مطعم كشري.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء لمحاصرة مصدر النيران، وتبين نشوب حريق بشقة بالطابق الثاني لعقار مكون من 10 طوابق.