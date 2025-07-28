كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري.

وأسفرت جهود الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط 119 ألف و654 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والتوقف العشوائي، والتحدث في الهاتف أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

وفي ذات السياق، تم فحص 2997 سائقًا على الطرق السريعة، وتبيّن تعاطي 248 منهم مواد مخدرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

كما واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت عن ضبط 1000 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 253 سائقًا، تبيّن تعاطي 18 منهم مواد مخدرة.

وخلال الحملة، تم ضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 17 حكمًا قضائيًا، إضافة إلى التحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لإحكام الرقابة على الطرق، وتحقيق السيولة المرورية، وضبط المخالفين حفاظًا على سلامة المواطنين.

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