إعلان

الأمن العام يضبط 19 تاجر مخدرات و63 متهمًا بأسلحة نارية في أسيوط

12:46 م الخميس 24 يوليه 2025

حملات امنية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب -علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام بالتعاون مع مديريات أمن أسيوط ودمياط وأسوان حملاته المكثفة لملاحقة حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، إلى جانب تنفيذ الأحكام القضائية بحق الهاربين.

وتمكنت الحملة في محافظة أسيوط من ضبط 18 قضية اتجار في المواد المخدرة بحوزة 19 متهمًا، إلى جانب 66 قطعة سلاح ناري بحوزة 63 متهمًا، مع تنفيذ 1,025 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وفي دمياط، جرى ضبط 3 قضايا مخدرات بحوزة 4 متهمين، كما تم ضبط قطعتين سلاح ناري غير مرخص.

بينما أسفرت الحملة في أسوان عن ضبط 3 قضايا مخدرات بحوزة 6 متهمين، مع التحفظ على 3 قطع سلاح ناري، فضلًا عن تنفيذ 818 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

اتُخذت الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لبسط الأمن وملاحقة الخارجين عن القانون.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حملات امنية الأمن العام أسلحة نارية أسيوط
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الدولار يستعيد عافيته عالميا بعد الصفقة الكبرى بين أمريكا واليابان
إكسون موبيل ترفع أسعار زيوت السيارات.. قائمة رسمية
تحليل رقمي.. كيف زاد عدد متابعي وسام أبو علي مليونا رغم حملة إلغاء متابعته؟