الأمن العام يضبط 19 تاجر مخدرات و63 متهمًا بأسلحة نارية في أسيوط

كتب -علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام بالتعاون مع مديريات أمن أسيوط ودمياط وأسوان حملاته المكثفة لملاحقة حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، إلى جانب تنفيذ الأحكام القضائية بحق الهاربين.

وتمكنت الحملة في محافظة أسيوط من ضبط 18 قضية اتجار في المواد المخدرة بحوزة 19 متهمًا، إلى جانب 66 قطعة سلاح ناري بحوزة 63 متهمًا، مع تنفيذ 1,025 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وفي دمياط، جرى ضبط 3 قضايا مخدرات بحوزة 4 متهمين، كما تم ضبط قطعتين سلاح ناري غير مرخص.

بينما أسفرت الحملة في أسوان عن ضبط 3 قضايا مخدرات بحوزة 6 متهمين، مع التحفظ على 3 قطع سلاح ناري، فضلًا عن تنفيذ 818 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

اتُخذت الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لبسط الأمن وملاحقة الخارجين عن القانون.