كتب ـ رمضان يونس وأحمد عادل:

حصل "مصراوي" على نص تحقيقات القضية رقم 19121 لسنة 2025 جنايات شبرا الخيمة ثان، المتهم فيها طالب ثانوي عام، بطعن زميله "طه" أمام إحدى لجان الثانوية بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة لرفض مساعدته الغش مادة "الكيمياء".

ووجهت النيابة العامة لطالب الثانوية العامة "سيف" المتهم، تهمة الشروع في قتل زميله "طه"، والتعدى عليه ضربًا بسلاح أبيض أمام إحدى لجان الثانوية العامة.

وجاءت أقوال المجني عليه "طه" في تحقيقات النيابة العامة.

س: ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق ؟

ج: اللى حصل إن أنا يوم 3 يوليو 2025، كان عندي امتحان كيمياء ثانوية عامة في مدرسة محمد فريد مجمع اسكو بهتيم - شبرا الخيمة ثان، وأنا في الامتحان كان في واحد معايا في اللجنة إسمه "سيف"، طلب مني اغششه الامتحان وأنا رفضت قالى طب غششني عشان مزعلكش و جيه بعد الامتحان مسك فيا و إحنا في الحوش بتاع المدرسة بعد ما خلصنا امتحان والموضوع فض.

وتابع "طه" في تحقيقات النيابة العامة: يوم الخميس 10 يوليو2025، كان آخر يوم امتحان كان هو مترصدلي وبعد ما خلصنا الامتحان كنت بتصور مع اصحابي قدام المدرسة لقيت ثلاث مكانات (دراجات نارية)، كل دراجة عليها اثنين وكان معاهم "سيف"، ولما شافوني بدءوا يغزغزوا فيا أنا واصحابي "عبد الرحمن"، و"محمود"، و عورونا و بعدها لقيت نفسي اتعورت تحت باطي الشمال و جمبي الشمال وذراعي الشمال و تحت باطي اليمن بجروح طعنية وشرخ في دماغي حصلي كسر في الجمجمة.

س: متی و این حدثت واقعة التعدي عليك؟.

ج: الكلام ده حصل يوم آخر يوم امتحانات ثانوي عام 10 يوليوة 2025، الساعة 12.30 ظهرًا في مدرسة محمد فريد مجمع اسکو بهتيم، شبرا الخيمة ثان.

س: ما سبب و مناسبة تواجد بالمكان والزمان سالفي الذكر ؟

ج: أنا كنت بحضر امتحان الأحياء ثانوية عامة.

س: مّن كان برفقتك حال التعدي عليك؟

ج كان معايا "عبد الرحمن"، و "محمود"، اصحابي في المدرسة.

س: ما علاقتك بالمدعو"سيف"؟

ج: هو أنا معرفوش بس هو كان بيمتحن معايا في لجنه ثانوية عامة.

س: ما هي بادرة تعارفك بسالف الذكر ؟

ج: أنا أول مرة يتكلم معايا كان في امتحان الكمياء داخل اللجنة، وهو طلب مني اغششة.

س و هل استجبت لذلك الطلب؟

ج: لا أنا رفضت.

س: وما الذى بدر من المتهم "سيف" حال رفضك بطلبه ؟

ج: هو قالى غششني عشان مزعلكش و أنا مدلوش اهتمام و مشیت.

س: و ما الذي آل إليه قيامك بتجاهل طلبه؟

ج: هو إحنا لما نزلنا الحوش هو جيه عشان يمسك فيا والشرطة اللي في المدرسة سلكتنا ومشينا.

س: و هل من ثمة أقوال صدرت من المدعو"سيف" آنذاك؟

ج: هو كان بيقولى ماشي أنا لو لمحتك تاني مش هيحصل كويس و بعدها أنا مشيت وسبته.

س: وما هل كيفية حدوث اصابتك ؟

ج: آخر يوم امتحانات الثانوية، بعد امتحان الأحياء، كنت واقف مع اصحابي قدام المدرسة بنتصور زي زميلنا لقيت 3 دراجات نارية "موتوسيكل"، داخلين علينا كل مكنه عليها أثنين وكان معاهم "سيف"، وبدءوا يغزغزوا فينا بمطاوي أنا واصحابي "عبد الرحمن"، و "محمود" و عورونا و بعدها لقيت نفسي اتعورت تحت باطي الشمال و جمبي الشمال وذراعي الشمال و تحت باطي اليمن بجروح قطعية ودماغي بشرخ في الجمجمة.

س: من القائم تحديداً بالتعدي عليك أنذاك ؟

ج: "سيف"، وكان معاه 6 أشخاص كمان.

س: ماهي الأفعال المادية التي قام بها سالف الذكر ومن برفقته قبلك ؟

ج: هما كان معاهم مطاوي وبدئوا يغزغزوا فيا بالمطاوي و ضربوني كتير و قطعوا جسمي.

س: كم ضربه تحديدا كالها لك المتهمين؟

ج: هما ضربوني 5 ضربات .

س: أين استقرت تلك الضريات تحديداً؟

ج: أنا لقيت نفسي اتعورت تحت باطي الشمال و جمبي الشمال وذراعي الشمال و تحت باطي اليمن بجروح قطعية ودماغي وحصلي شرخ في الجمجمة.

س: وما الذي حال دون ذلك؟

ج: أنا وقعت على الأرض و و دوخت و محستش بنفسي.

س: وهل من ثمة استغاثة صدرت منك حال تعدى المتهم عليك آنذاك؟

ج: انا ملحقتش

س: و لماذا لم يقم المدعو اصدقائك "عبد الرحمن" و"محمود" بمحاوله اغاثتك؟

ج: هما كانوا بيضربوا برضو.

س: ما هو قصد المتهم "سيف" من التعدى عليك بالسلاح الأبيض؟

ج: هو كان قصده يموتنى .

س وكيف وقفت على ذلك القصد تحديداً؟

ج: عشان سيف كان مغلول مني عشان مرديتش اغششه.

وقال "بلال الفولي"، أنا موكله الطالب "طه" خرج من العناية المركزة، بعد نحو أكتر من أسبوع جراء التدخل الجراحي الذي أجراه نتيجة طعنات أسفل الصدر و الجسد، وضربات أحدث شرح في الجمجمة.، مؤكدًا أنه حالته النفسية سيئة جراء ما حدث له.