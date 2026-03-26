شهدت منطقة بمركز شرطة دسوق بمحافظة كفر الشيخ مشاجرة بين طرفين، استخدم خلالها المتهمون أسلحة بيضاء وعصي خشبية، ما أسفر عن إصابة عامل بجروح وكدمات متفرقة بجسده.

تحديد الأطراف

وبالفحص تبين أن الطرف الأول هو عامل له معلومات جنائية، بينما الطرف الثاني يتكون من 3 أشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، واندلعت المشاجرة بسبب خلافات حول الجيرة.

أدوات الاعتداء

وأسفرت التحريات عن استخدام الطرف الثاني "2 عصا خشبية وسلاح أبيض" في الاعتداء على المجني عليه، مما أدى لإصابته المشار إليها.

الضبط والاعتراف

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهم على الأدوات المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابها لنفس الخلافات السابقة.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لاستكمال الإجراءات اللازمة.