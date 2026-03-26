واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة المخالفات في قطاع السياحة، واستهداف الشركات غير المرخصة التي تستغل المواطنين وتوهمهم بتنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية متنوعة.

20 شركة سياحية بدون ترخيص

وكشفت التحريات عن قيام 20 شركة سياحية غير مرخصة في عدة محافظات بالنصب على المواطنين، عبر إيهامهم بأن الشركات مرخصة، والترويج لنشاطها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات المبوبة.

مضبوطات الحملة

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الشركات وضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بحوزتهم على دفاتر استلام نقدية، وجوازات سفر، وبرامج عمرة، وأختام وأكلاشيهات، بالإضافة إلى مجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات.

إجراءات قانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالتهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات، ضمن جهود وزارة الداخلية لملاحقة المخالفين في قطاع السياحة وحماية المواطنين من أي عمليات احتيال.