ضبط المسؤولين عن 20 شركة سياحة لاتهامهم بالنصب على المواطنين

كتب : علاء عمران

02:47 م 26/03/2026

ارشيفية

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة المخالفات في قطاع السياحة، واستهداف الشركات غير المرخصة التي تستغل المواطنين وتوهمهم بتنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية متنوعة.

20 شركة سياحية بدون ترخيص

وكشفت التحريات عن قيام 20 شركة سياحية غير مرخصة في عدة محافظات بالنصب على المواطنين، عبر إيهامهم بأن الشركات مرخصة، والترويج لنشاطها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات المبوبة.

مضبوطات الحملة

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الشركات وضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بحوزتهم على دفاتر استلام نقدية، وجوازات سفر، وبرامج عمرة، وأختام وأكلاشيهات، بالإضافة إلى مجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات.

إجراءات قانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالتهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات، ضمن جهود وزارة الداخلية لملاحقة المخالفين في قطاع السياحة وحماية المواطنين من أي عمليات احتيال.

وزارة الداخلية شركات سياحية بدون ترخيص النصب على المواطنين رحلات حج وعمرة الإعلانات الوهمية مصر مكافحة الاحتيال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قبل ما تخرج.. 8 احتياطات ضرورية لمرضى الحساسية في الجو المتقلب
نصائح طبية

قبل ما تخرج.. 8 احتياطات ضرورية لمرضى الحساسية في الجو المتقلب
دليلك لمشاهدة مباراة مصر والسعودية مجانا
رياضة عربية وعالمية

دليلك لمشاهدة مباراة مصر والسعودية مجانا
شوبير يكشف شرطا لعودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي
رياضة محلية

شوبير يكشف شرطا لعودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي
بينها "ضربة الحسم".. أكسيوس: البنتاجون يعد سيناريوهات للتعامل مع إيران
شئون عربية و دولية

بينها "ضربة الحسم".. أكسيوس: البنتاجون يعد سيناريوهات للتعامل مع إيران
حكم قضائي ضد المنتجة سارة خليفة في اتهامها بتهريب هاتف داخل السجن
حوادث وقضايا

حكم قضائي ضد المنتجة سارة خليفة في اتهامها بتهريب هاتف داخل السجن

أمريكا تدرس توجيه "ضربة قاضية" لإيران.. أكسيوس تكشف التفاصيل
المُسيّرات الإيرانية.. كيف غيرت "شاهد" موازين القوة في الحرب؟
الصحة: حالتا وفاة ومصابان جراء موجة الطقس السيئ