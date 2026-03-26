

قضت محكمة جنح القاهرة، بتغريم المنتجة سارة خليفة 2000 جنيه، في اتهامها بتهريب هاتف محمول إلى داخل محبسها.

إحالة سارة خليفة للمحاكمة بتهمة تهريب هاتف داخل السجن

وكانت النيابه العامة قد أحالت سارة خليفة إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح المختصة، بتهمة تهريب هاتف إلى داخل محبسها بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة لعمل السجون.

محاكمة سارة خليفة في قضيتي المخدرات وهتك العرض

يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة، أجلت محاكمة المنتجة سارة خليفة و27 آخرين في اتهامهم بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، لجلسة 28 فبراير الجاري، لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين.

"13 مليون تقديرات أولية".. ماذا حدث بواقعة مستريح سيارات الشروق؟

محامي أطفال مدرسة سيدز: المتهمين أمامهم فرصة وحيدة للطعن على حكم إعدامهم

بعد براءة المتهم. . محامٍ يكشف مفاجأة بشأن فتاة الأتوبيس: ليس لها حق الاستئناف