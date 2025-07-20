من فيديو التهديد إلى السقوط بيد الأمن.. كواليس إحباط مخطط حسم

كتب- أحمد أبو النجا:

في تصعيد جديد من جماعة الإخوان الإرهابية وجناحها المسلح "حركة حسم"، نشرت الحركة في الرابع من يوليو 2025 مقطعًا مصورًا مدته 3 دقائق و38 ثانية، تحت عنوان "سبيل المؤمنين هذا هو الطريق"، في محاولة لإحياء رسائل الفوضى والعنف في مصر.

أظهر الفيديو عناصر "حسم" مدججين بالأسلحة، داخل معسكرات تدريب في مناطق صحراوية غير مأهولة، قالت مصادر أمنية إنها على الأرجح بإحدى الدول المجاورة.

واختُتم الفيديو بعبارة "حركة سواعد مصر (حسم) – القاهرة"، في رسالة تهديد مباشرة للأمن القومي المصري.

ظهر في الفيديو، الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، عناصر مسلحة تنتمي لحركة "حسم" داخل معسكرات تدريبية تقع في مناطق صحراوية غير مأهولة.

بالتزامن مع ذلك، كانت أجهزة الدولة المصرية تتابع بدقة، وكل خيوط المؤامرة كانت تحت أعين الجهات الأمنية، إذ وردت معلومات دقيقة إلى الأجهزة المعنية، تفيد بتخطيط قيادات حركة "حسم" – الهاربة في تركيا – لإعادة تنشيط العمل المسلح داخل مصر، مستهدفين منشآت أمنية واقتصادية.

وكشفت التحريات أن الخطة تضمنت تسلل أحد العناصر شديدة الخطورة إلى مصر بطريقة غير شرعية، بعد تلقيه تدريبات متقدمة في إحدى الدول الحدودية، تمهيدًا لبدء تنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية.

وقد حدد قطاع الأمن الوطني، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، القيادات المسؤولة عن هذا المخطط، وهم:

يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، أحد أبرز المؤسسين لحركة "حسم"، ومشرف على هيكلها المسلح والعسكري، محكوم عليه بالعديد من القضايا: الإعدام في القضية رقم 261/7122/2016 جنايات قسم النزهة (اغتيال النائب العام)، والسجن المؤبد في القضية رقم 6607/2022 جنايات قسم الشروق (محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة)، والسجن المؤبد في القضية رقم 120/2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة (محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم ماجد عبد الرازق، الضابط بقسم شرطة النزهة).

محمد رفيق إبراهيم مناع، محكوم عليه بالسجن المؤبد في القضية رقم 64/2017 جنايات عسكرية شمال القاهرة (محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة)، والقضية رقم 1390/2020 جنايات النزهة (تزوير محررات رسمية للعناصر الإخوانية الهاربة).

علاء علي علي السماحي، محكوم عليه بالعديد من القضايا: السجن المؤبد في القضية رقم 120/2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة (محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم ماجد عبد الرازق)، والسجن المؤبد في القضية رقم 17350/2019 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر (استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية)، والسجن المؤبد في القضية رقم 6607/2022 جنايات قسم الشروق (محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة).

محمد عبد الحفيظ عبد الله عبد الحفيظ، محكوم عليه بالعديد من القضايا: السجن المؤبد في القضية رقم 64/2016 جنايات عسكرية شمال القاهرة (محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة)، والسجن المؤبد في القضية رقم 120/2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة (محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال المقدم ماجد عبد الرازق).

علي محمود محمد عبد الونيس، محكوم عليه بالعديد من القضايا: السجن المؤبد في القضية رقم 120/2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة (محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم ماجد عبد الرازق)، والسجن 15 عامًا في القضية رقم 4459/2015 جنايات حلوان (كتائب حلوان)، والسجن 10 أعوام في القضية رقم 123/2018 جنايات عسكرية شرق القاهرة (محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة).

وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها اليوم أن ضبط منفذ المخطط داخل البلاد، تم في إطار التعامل مع تلك المعلومات، حيث تم رصد تسلل أحد عناصر الحركة الإرهابية، ويدعى أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم، محكوم عليه بالعديد من القضايا: الإعدام في القضية رقم 479/2018 جنايات مركز أبو كبير (استهداف مجموعة من الخفراء النظاميين بمحافظة الشرقية)، والسجن المؤبد في القضية رقم 3321/2016 جنايات مركز أبو كبير (اغتيال أمين شرطة علي أمين، من قوة قطاع الأمن الوطني)، والسجن المؤبد في القضية رقم 120/2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة (محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم ماجد عبد الرازق).

وقد تم رصد تسلله إلى البلاد بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية، واتخاذه من إحدى الشقق بمنطقة بولاق الدكرور وكرًا لاختبائه، تمهيدًا لتنفيذ المخطط الإرهابي، بالاشتراك مع العنصر الإرهابي إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر، المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 1126/2025 (محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة).

صباح اليوم الأحد، نفذت وزارة الداخلية عملية أمنية دقيقة استهدفت وكرًا لعناصر من حركة "حسم" الإرهابية بمنطقة بولاق الدكرور.

وخلال تنفيذ المأمورية، بادر العنصران الإرهابيان بإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي تجاه القوات والسكان المحيطين، مما دفع القوات للتعامل مع مصدر النيران.

وأسفر تبادل إطلاق النار عن مصرع العنصرين الإرهابيين، واستشهاد مواطن مدني تصادف مروره بمحيط العقار، متأثرًا بإصابته الناتجة عن إطلاق النار العشوائي من قبل الإرهابيين، كما أُصيب أحد الضباط أثناء محاولته إنقاذ المواطن.

تم إخطار نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت التحقيقات، فيما أكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في مواجهة مخططات جماعة الإخوان الإرهابية والداعمين لها، والتصدي لأي محاولات تستهدف المساس بأمن واستقرار البلاد.

اقرأ أيضا:



الداخلية تعلن تفاصيل إحباط مخطط حركة حسم الإرهابية

الداخلية: حركة "حسم " بثّت فيديو تدريب بالصحراء وتوعدت بعمليات إرهابية

الداخلية: حسم خططت لإحياء نشاطها واستهداف منشآت أمنية واقتصادية

بالأسماء.. الداخلية تعلن قيادات "حسم" المتورطين في المخطط الإرهابي الجديد