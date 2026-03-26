الكويت تعلن إحباط مخطط إرهابي وضبط شبكة متورطة في التخطيط لاغتيالات

كتب : وكالات

11:49 ص 26/03/2026

علم الكويت

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن إحباط مخطط إرهابي وضبط شبكة من خمسة مواطنين وشخص آخر غير كويتي ممن سحبت جنسيّته.

وفي بيان نشرته على منصة إكس، قالت الوزارة إنه تمّ "رصد وتحديد 14 متهماً هاربين خارج البلاد، وخمسة مواطنين، وخمسة أشخاص غير كويتين ممن سحبت جنسياتهم، وشخصين من الجنسية الإيرانية وشخصين من الجنسية اللبنانية".

وقالت الوزارة إن المعتقلين الستّة أقرّوا خلال استجوابهم بأنهم كانوا ينوون التخطيط لتنفيذ اغتيالات ضد مسؤولين حكوميين ورموز وطنية وأنهم قاموا بالفعل بتجنيد أشخاص لتنفيذ تلك المهام.

الكويت أمريكا وإيران الحرب على الخليج

شوبير يكشف شرطا لعودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي
ماذا قدّمت طهران لترامب؟ مسؤولون يكشفون تفاصيل "الهدية الغامضة"
مدبولي: كل وزارة مسؤولة عن تطبيق إجراءات ترشيد الكهرباء في منشآتها الحكومية
دليلك لمشاهدة مباراة مصر والسعودية مجانا
انتهاء ذروة التقلبات الجوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

