أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن إحباط مخطط إرهابي وضبط شبكة من خمسة مواطنين وشخص آخر غير كويتي ممن سحبت جنسيّته.

وفي بيان نشرته على منصة إكس، قالت الوزارة إنه تمّ "رصد وتحديد 14 متهماً هاربين خارج البلاد، وخمسة مواطنين، وخمسة أشخاص غير كويتين ممن سحبت جنسياتهم، وشخصين من الجنسية الإيرانية وشخصين من الجنسية اللبنانية".

بيان (16) من وزارة الداخلية



بسم الله الرحمن الرحيم

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ صدق الله العظيم



تعلن وزارة الداخلية أن جهاز أمن الدولة تمكن بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة، من إحباط مخطط إرهابي وضبط شبكة مكونة من (5) مواطنين و(شخص) غير كويتي ممن سحبت جنسيته… pic.twitter.com/fA4TxHMSZd — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) March 25, 2026

وقالت الوزارة إن المعتقلين الستّة أقرّوا خلال استجوابهم بأنهم كانوا ينوون التخطيط لتنفيذ اغتيالات ضد مسؤولين حكوميين ورموز وطنية وأنهم قاموا بالفعل بتجنيد أشخاص لتنفيذ تلك المهام.