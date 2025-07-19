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بالفيديو| طالب يسير عكس الاتجاه في الإسكندرية.. والأمن يتحرك

04:28 م السبت 19 يوليو 2025

طالب يسير عكس الاتجاه في الإسكندرية

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كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائد سيارة "ملاكي" يسير عكس الاتجاه بأحد شوارع محافظة الإسكندرية.
وقالت الوزراة في بيان لها، إنه بالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه طالب ومقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص بمحافظة البحيرة.
تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.


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