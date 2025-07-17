"لقوه ميت في شقة صاحبه".. التحقيق في العثور على جثة شاب بعين شمس

كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة عين شمس، بتشريح جثة شاب عثر عليه داخل شقة صديقه بدائرة قسم شرطة عين شمس؛ لبيان أسباب الوفاة واستدعاء الأخير لسماع أقواله.

وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب داخل شقة صديقة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب داخل شقة صديقه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقول الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقع، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.