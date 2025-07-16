عاد من السفر لينتقم.. مدرس يقتل طليقته أمام طفلتهما في مدرسة بالغردقة

كتبت - فاطمة عادل:

حتى بعد الطلاق، لم تنعم "عزة" بالهدوء، ظل طليقها يلاحقها بالمضايقات والتهديدات، بسبب تمسكها بحضانة الأطفال ورفضها ترك عملها. وفي صباح أحد أيام أغسطس، وبينما كانت تقدم أوراق طفلتها للالتحاق بالروضة، لحق بها وطعنها بسكين داخل المدرسة، لينهي حياتها

المجني عليها "عزة" 32 سنة، تعمل مربية أطفال في إحدى مدارس مدينة الغردقة، بجانب رعايتها أطفالها، أما المتهم فهو طليقها "محمد" 38 سنة، مُدرس بإحدى الدول العربية.

الحكاية بدأت منتصف عام 2015، حين تزوج "محمد أ."، 38 عامًا، مدرس من محافظة المنيا، ويعمل بإحدى الدول العربية، من "عزة"، التي تصغره بست سنوات. عاشا معًا حياة سعيدة مستقرة في الغردقة، ورُزقا بثلاثة أطفال، ولدين وبنت،

بمرور الوقت، عرفت المشاكل طريقها إلى البيت، حتى وصلت الأمور إلى طريق مسدود، وانفصلا.

عاد الزوج إلى عمله في الخارج، بينما بقيت الزوجة في الغردقة لرعاية أطفالها، وعملت كمربية أطفال تعيل نفسها وأبناءها.

رفضت الأم التخلي عن ولاية الأطفال، كما رفضت مطالب طليقها بترك العمل، الأمر الذي أثار غضبه ودفعه للتفكير في التخلص منها.

في أغسطس 2024، عاد محمد من غربته، استقر لأيام في مسقط رأسه بمحافظة المنيا، ثم اتجه إلى الغردقة، لكن هذه المرة ليس لرؤية أولاده، بل لتنفيذ مخططه.

في صباح الأحد 22 أغسطس 2024، توجهت "عزة" برفقة ابنتها إلى إحدى المدارس الخاصة، لتقديم أوراق رياض الأطفال. كانت الساعة تقترب من التاسعة والنصف صباحًا، بينما كان طليقها يختبئ بجانب أحد العقارات القريبة من المدرسة، يراقب تحركاتها.

فور رؤيته لها، انقض عليها ضربًا وركلاً وسط الشارع. تدخل الأهالي وتمكنوا من منعه، فهربت الأم وابنتها إلى المدرسة بحثًا عن الأمان.

داخل ساحة المدرسة، وسط أولياء الأمور وأطفالهم، وقفت الأم تلتقط أنفاسها، ظنًا أنها نجت من الخطر، لكن طليقها لحق بها، وأخرج سكينًا طعنها بها ثلاث مرات متتالية، في الرقبة والصدر. سقطت "عزة" أمام أنظار ابنتها، غارقة في دمائها، لتفارق الحياة في الحال.

بعد التأكد من مفارقتها الحياة، أجرى المتهم اتصالا هاتفيا، ثم سقط أرضا، فتمكن الأهالي من احتجازه داخل المدرسة وأبلغوا أجهزة الأمن التي انتقلت في الحال وألقت القبض عليه.

تحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات محبوسا. وقررت محكمة جنايات البحر الأحمر، تأجيل جلسات محاكمته، إلى جلسة الأول من أغسطس المقبل لاستكمال المحاكمة.