بالأسماء.. "الداخلية" تأذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسية أجنبية

كتب- أحمد أبو النجا:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ21 شخصًا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية المرفقة قرين كل اسم في الكشوف التالية.

وقد صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

يُذكر أن المادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975 تنص على أنه: "لا يجوز للمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرًا مصريًا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال، ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لأحكام المادة 16 من هذا القانون."

ويترتب على تجنُّس المصري بجنسية أجنبية — متى أُذن له بذلك — زوال الجنسية المصرية عنه. ومع ذلك، يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنُّس إجازة احتفاظ المأذون له، وزوجته، وأولاده القُصَّر بالجنسية المصرية،على أن يُعلن رغبته في الاستفادة من هذا الإذن خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، وفي هذه الحالة، يحتفظون بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم جنسية أخرى.

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