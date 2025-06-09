كتب – علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية.

كشفت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، عن قيام أحد الأشخاص – له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة تلا بمحافظة المنوفية – بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية، وذلك من خلال إنشاء "أكاديمية وهمية" لاستقطاب المواطنين الراغبين في استخراج بطاقات رقم قومي تتضمن مهنًا غير حقيقية، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على: عدد من الأكلاشيهات والأختام المقلدة، وأصول وصور لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير، وأدوات وأجهزة تستخدم في التزوير، وكروت دعائية باسم الأكاديمية الوهمية، وإيصالات استلام نقدية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري استكمال التحقيقات لكشف باقي ملابسات الواقعة.

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