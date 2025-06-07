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جثة مجهولة الهوية على قضبان السكة الحديد بالحوامدية

10:42 م السبت 07 يونيو 2025

قطار - جثة

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كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مجهول الهوية مصرعه صدمه القطار بمركز الحوامدية جنوب الجيزة مساء السبت.

تلقى مأمور مركز الحوامدية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة على قضبان السكة الحديد بعد كوبري المستشفى.

انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ وتبين تصادم قطار بشخص بعد الكوبري بـ200 متر، مما أسفر عن مصرعه.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

وفي حادث مماثل، عثرت قوات الأمن على جثة بمزلقان ميت نما نطاق محافظة القليوبية نتيجة حادث قطار.

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