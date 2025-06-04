رئيس بعثة الحج: نجاح خطة تصعيد حجاج القرعة إلى عرفات

كتب- صابر المحلاوي:

صرّح مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية، رئيس بعثة الحج الرسمية، اليوم، بنجاح خطة تصعيد حجاج القرعة إلى صعيد عرفات الطاهر، لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج.

وأوضح أن غرفة عمليات بعثة حج القرعة تلقت إخطارات من جميع المشرفين والمسؤولين عن عملية التصعيد، تفيد بوصول جميع الحافلات التي تقل ضيوف الرحمن إلى مخيماتهم بعرفات.

وأكد أن الموقع الجديد والمتميّز لمخيمات حج القرعة بعرفات، والذي يتوسطه مواقف للحافلات، سيساعد – بمشيئة الله تعالى – على سرعة نفرة الحجيج من عرفات إلى المزدلفة.

لافتًا إلى أن الحجاج سيستقلون الحافلات عقب أذان العصر بنحو ساعة ونصف، استعدادًا للنفرة من عرفات إلى المزدلفة عقب صلاة المغرب مباشرة.